Алкоголь можно заменить на апельсиновый сок

Совсем скоро состоится светлый праздник Пасхи, в этом году он отмечается 2 мая. Ни один праздничный стол не обойдется без кулича. Существует огромное количество рецептов этой выпечки. Если вы хотите поэкспериментировать со вкусом и сделать куличи особенными, вам пригодится этот вариант приготовления.

Для аппетитной выпечки понадобятся специи к глинтвейну и коньяк. Не стоит бояться этого алкогольного напитка, поскольку во время выпечки он испарится.

Ингредиенты

Для опары: 7 гр. сухих дрожжей; чайная ложка сахара; 30 гр. муки и 60 миллилитров теплого молока.

Для теста: 300 гр. муки; 50 гр. растительного масла; 250 гр. жирного творога; 2 яйца; 170 гр. сахара; чайная ложка соли; 150 гр. клюквы; чайная ложка ванильного сахара; 3 столовые ложки коньяка; 2 столовые ложки приправы для глинтвейна.

Пошаговый рецепт

Первым делом нужно приготовить опару. В теплое молоко добавляем чайную ложку сахара, дрожжи и 30 гр. муки. Перемешиваем до густой массы.

Далее затягиваем получившуюся опару пленкой и оставляем на полчаса в тепле. Она должна увеличиться в два раза.

Теперь приступаем к тесту. Смешиваем творог с опарой, яйцами, растительным маслом, солью, сахаром и ванилью.

За час до добавления клюквы ее нужно настоять вместе со смесью для глинтвейна в 3 столовых ложках коньяка. После этого добавляем получившийся ароматный отвар в тесто и перемешиваем. Затем частями засыпаем муку и замешиваем все в однородное тесто.

Далее накрываем тесто пленкой и на полтора-два часа убираем в теплое место настояться. Главное не передержать, иначе масса забродит.

После этого раскладываем тесто по формам, оставляя сверху место. Накрываем формы пленкой и оставляем еще примерно на сорок минут.

Наконец, ставим формы в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно полчаса.

В итоге получится ароматный, воздушный, мягкий кулич, который приятно удивит гостей и домочадцев.

Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним вариантом приготовления творожного кулича. Если соблюсти все правила, он получится нежным, а гости обязательно попросят поделиться рецептом.

Праздничный стол также украсят разноцветные яйца. Есть несколько способов, как покрасить и необычно задекорировать яйца к Пасхе.