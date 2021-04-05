Эти способы помогут оригинально украсить праздничный стол

В этом году светлый праздник Пасхи отмечается 2 мая. Накануне начинается подготовка к праздничному столу: семьи пекут куличи, готовят творожную пасху, и, конечно же, красят яйца. Еще с детства мы привыкли видеть красующиеся на столе разнообразно украшенные символы праздника.

Удивительно как много различных вариантов накопилось за столетия, каждый из которых по-своему уникален. Хозяйки из поколения в поколение делятся разными способами окраски яиц.

Луковая шелуха

Цвета получаются от светло-коричневого до насыщенного шоколадного. Оттенок зависит от количества и сорта луковой шелухи.

Кладем луковую шелуху в кастрюлю. Заливаем кипяток. Далее ставим кастрюлю на сильный огонь и варим яйца около 40 минут. Обычно, чтобы яйца при варке и окрашивании не потрескались, принято добавлять соль.

Чтобы придать крашенкам блеск, нужно натереть остывшие яйца марлей, пропитанной растительным маслом.

При добавлении в красящий раствор зеленки, появляются пятна изумрудного цвета.

Другие натуральные красители: Клюква, куркума, свекла, красная капуста или шпинат.

Нужно залить продукты водой и варить в течение десяти-пятнадцати минут. Добавьте уксус в отвар.

Далее в раствор добавляем вареные яйца и держим их до полного остывания жидкости. Чем дольше настаиваются яйца, тем насыщеннее цвет.

Свёкла окрасит яйца в розовый цвет, красная капуста – в голубой, а шпинат – в зеленый.

Магазинные растворимые красители

В комплекте к красителям должна прилагаться инструкция. Обычно краситель разводится в кипятке с добавлением уксуса. В полученный раствор опускаются только отваренные яйца на пять-семь минут.

Окрашенные яйца нужно выкладывать сразу на подставку, поскольку от бумаги на скорлупе могут остаться подтёки.

Если смешивать пищевые красители, можно получить разные интересные цвета.

Магазинные перламутровые красители

Варим яйца вкрутую, даем им немного остыть. Далее на каждое яйцо капаем по несколько капель красителя и растираем его. Оставляем высохнуть на несколько минут.

Окрашивание тканью

Нарезаем ткань на небольшие куски, обвязываем ими яйца. Сверху обворачиваем еще обычной белой тканью.

Далее помещаем яйца в кастрюлю с холодной водой и уксусом. После закипания варим еще 15 минут. После остужаем яйца и снимаем ткань.

Украшение термонаклейками

Разрезаем и подбираем наклейки по размеру. Далее опускаем яйцо с надетой на него наклейкой в кипяток. Понадобится буквально несколько секунд.

Ранее редакция "Утро. ру" поделилась лайфхаком, как сварить яйца необычным способом, который позволит приготовить большое количество продукта за один раз. Суть заключается в том, чтобы сварить яйца, используя духовку.



Дополнит украшенные яйца на праздничном столе кулич. Мы также поделились рецептом нежного и воздушного творожного кулича. Праздничное блюдо приятно удивит гостей и домочадцев.