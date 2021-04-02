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Православные христиане продолжают держать Великий пост. Ограничения в еде, связанные с этой духовной практикой, не означают отсутствия вкусностей. Предлагаем попробовать пирог из тыквы, который поможет легче перенести это время и подготовиться к Пасхе.
Ингредиенты: 350 гр. тыквы, два стакана муки, пол чайной ложки соды, 100 мл. растительного масла, один стакан сахара, соль по вкусу, стакан яблочного сока.
Пошаговый рецепт пирога из тыквы: сначала нужно позаботиться о духовке – ее поставить разогревать на 200ºC. Тем временем почистить тыкву, натереть ее на терке. В миску с тыквой добавить соду, сахар, соль и сок. Влить в смесь растительное масло и перемешать. Затем добавить муку и замесить тесто до однородной консистенции.
Форму для выпекания смазать маслом, вылить туда тесто. Пирог выпекать на среднем уровне в течение получаса до золотистой корочки.
Вот и весь рецепт. Приятного аппетита.
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