Пирог из тыквы в пост: пошаговый рецепт вкусного блюда

Приготовление этого овощного угощения не займет много времени

Православные христиане продолжают держать Великий пост. Ограничения в еде, связанные с этой духовной практикой, не означают отсутствия вкусностей. Предлагаем попробовать пирог из тыквы, который поможет легче перенести это время и подготовиться к Пасхе. 

Ингредиенты: 350 гр. тыквы, два стакана муки, пол чайной ложки соды, 100 мл. растительного масла, один стакан сахара, соль по вкусу, стакан яблочного сока. 

Пошаговый рецепт пирога из тыквы: сначала нужно позаботиться о духовке – ее поставить разогревать на 200ºC. Тем временем почистить тыкву, натереть ее на терке. В миску с тыквой добавить соду, сахар, соль и сок. Влить в смесь растительное масло и перемешать. Затем добавить муку и замесить тесто до однородной консистенции.

Форму для выпекания смазать маслом, вылить туда тесто. Пирог выпекать на среднем уровне в течение получаса до золотистой корочки. 

Вот и весь рецепт. Приятного аппетита.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом картофельной запеканки, которая отлично подойдет в пост. Чтобы без проблем пережить это время, можно последовать советам диетолога. Также представители церкви отмечают, что в пост не стоит голодать. Меню нужно составлять в соответствии с особенностями жизни и организма каждого человека индивидуально. 

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