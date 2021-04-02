Аппетитное лакомство порадует домочадцев

Существует много разных вариантов приготовления торта-пирога "Морковный". Однако неоспоримым знаком качества пользуется старый советский рецепт из газеты "Пионерская правда". Приготовленный таким образом пирог тает во рту и вызывает всеобщий восторг тех, кому посчастливилось угоститься этим лакомством.



Ингредиенты

Натертая морковь – один стакан, сахарный песок – один стакан, мука – два стакана, яйцо – 2 штуки, маргарин – 100 г, немного соды.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно взбить куриные яйца с сахарным песком. Для этого удобно воспользоваться глубокой посудой и блендером. Взбивать нужно пока сахарный песок не растворится.

Теперь следует растопить маргарин. Перед приготовлением его нужно оставить размораживаться при комнатной температуре. Потом нарезать небольшими кубиками. Складываем продукт в ковшик и ставим на плиту. Маргарин должен полностью растопиться.

Теперь гасим пол чайной ложки соды уксусом. Соду добавляем в ковшик с растопленным маргарином. Смесь нужно тщательно перемешать.

Теперь маргарин с содой вливаем в яично-песочную смесь. Опять включаем блендер и тщательно взбиваем заготовку для аппетитного морковного торта.

Следующий этап – нужно высыпать заранее натертую морковь в посуду с остальными ингредиентами. Снова тщательно перемешиваем блендером.

Теперь в посуду с основными компонентами добавляем просеянную муку. Вводить муку лучше двумя-тремя порциями, так ее будет проще вмешать в смесь. Тесто готово, осталось отправить угощение в духовку.

Для указанного количества ингредиентов подойдет круглая форма диаметром 21 см. Дно следует выстелить пергаментом и смазать маргарином.

Теперь морковное тесто нужно влить в форму. Духовку разогреваем до 220 градусов. Выпекаем аппетитное угощение в течение 25 минут. Готовый пирог можно пропитать сиропом и присыпать сахарной пудрой.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом шоколадного муссового торта