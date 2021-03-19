Картофельная запеканка с грибами: рецепт ароматного блюда в пост

Приготовление блюда займет совсем не много времени

Начался Великий пост, поэтому настало время подумать о том, как превратить разрешенные продукты во вкусные и разнообразные блюда. Картофельная запеканка с грибочками, на приготовление которой уйдет около 30 минут, станет отличным дополнением к рецептам на время поста.

Постная картофельная запеканка с шампиньонами

Ингредиенты (около 8 порций): 0,5 кг шампиньонов, 1-1,5 кг картофеля, 2-3 репчатых лука, 3 помидорки, постный майонез, постное масло, специи, перец и соль на ваш вкус.

Приготовление
Для начала чистим и нарезаем картошку небольшими кубиками. Далее кладем ее в кастрюлю с кипящей водой и оставляем вариться около 20 минут.

Переходим к начинке. Грибы и лук также нарезаем. Далее разогреваем масло на сковороде, добавляем грибочки с луком и обжариваем их до испарения воды и появления румянца на шампиньонах. Даем остынуть.

К этому времени картофель уже сварился. Полностью воду не сливаем, чтобы потом пюре не засохло. Разминаем картофель. Добавляем соль и специи по желанию и тщательно перемешиваем.

Измельчаем остывшие шампиньоны, используя блендер. Добавляем соль и перец.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпекания маслом, чтобы запеканка не подгорела. Начинаем выкладывать ингредиенты по слоям.

Первый слой – треть картофельного пюре. Далее сверху равномерно укладываем грибы. Следующий слой -  снова 1/3 пюре. Далее – нарезанные на тонкие круги томаты. Последним слоем укладываем остатки пюре. Сверху все покрываем постным майонезом.

Выпекаем блюдо в разогретой при 180 градусах до появления корочки. Вкусная постная запеканка готова! Желаем приятного аппетита!

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