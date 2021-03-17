Пикантности первому придаст огуречный рассол

У православных во всю идет Великий пост. Однако традиционные ограничения в пище не повод отказываться от вкусных блюд. Например, можно приготовить рыбную калью, ведь рецепт этого старинного русского блюда не такой уж сложный.

Ингредиенты для рыбного супа:

картошка – 300 гр, голова семги – 1 шт, огурцы соленые – 2 шт, огуречный рассол, лук – 1 шт, лавровый лист, икра судака – 1 консервная банка, зелень, растительное масло.

Как приготовить вкусный постный суп на рассоле:

Сначала нужно отварить голову семги, из которой нужно извлечь жабры. После того, как вода закипела, убираем пену и держим на огне полчаса. Воды должно быть минимальное количество.

Параллельно очищаем лук и мелко его рубим, затем обжариваем на растительном масле. Через пару минут на сковородку высыпать порезанные мелко огурцы. Жарить 10 минут на небольшом огне, чтобы овощи стали мягкими. Почистить и порезать картофель. На Руси в этом блюде основой была репа или брюква, можно заменить картошку этими овощами, по желанию.

Когда рыба сварилась, ее нужно вытащить из кастрюли и дать остыть. Забросить в бульон картошку, и варить ее 15 минут. Затем забросить в кастрюлю лук с огурцами, варить еще 10 минут. В это время достать из головы рыбы все мясо и по истечении 10 минут добавить в бульон. Сразу же вылить рассол, чтобы суп стал соленым. Затем добавить всю консервную банку икры судака и лавровый лист.

Если блюдо вышло недостаточно соленое, то можно закинуть щепотку соли и перца по вкусу. Варить суп еще пять минут. После еще 15 минут подержать суп под закрытой крышкой, чтобы настоялся, советует блогер Максим Гринкевич, рассказавший "Пятому каналу" рецепт этого супа.

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