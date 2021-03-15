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С 15 марта начался Великий пост 2021, во время которого можно употреблять в пищу только определенные продукты. Предлагаем вам приготовить постный пирог с вареньем, отвечающий всем требованиям, которые соблюдают православные верующие.
Шаг 1
Приступите к приготовлению теста. Для этого возьмите глубокую тарелку, в которую налито немного питьевой воды, и смешайте в ней сахар и растительное масло. Затем добавьте необходимое количество муки и разрыхлителя. Напоследок всыпьте щепотку ванилина – ингредиент сделает ваш пирог ароматным и вкусным.
Шаг 2
Замесите тесто, после чего оставьте его на 15 минут.
Шаг 3
По истечении нужного времени выложите половину теста в форму для выпекания. Сверху добавьте любое варенье.
Шаг 4
На сладкий слой положите оставшуюся часть теста. При желании можно сделать сетку, которая украсит выпечку.
Шаг 5
Разогрейте духовку до 180°C и поставьте туда форму с тестом. Примерно через полчаса постный пирог будет готов. Приятного аппетита!
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