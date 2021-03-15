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Сегодня начался Великий пост, который в этом году протянется до 1 мая. Первая его неделя отличается тем, что положено есть только грибы, овощи (лук морковь, капусту, картошку), крупы, фрукты в мороженом и засушенном виде, бобовые, соления, варенье, орехи.
В первую неделю – с 15 по 21 марта, – по церковным канонам, действуют наиболее строгие запреты. Один день вообще желательно отказаться от еды. Со вторника по пятницу можно употреблять хлеб, фрукты, овощи, соль, мед. В субботу и воскресенье разрешаются горячие блюда на растительном масле.
Что можно приготовить в первую неделю Великого поста
Аппетитная картошечка на обед
Ингредиенты: картофель – 1,5 кг, растительное масло – 5 ст. л.,мука – 2 ст. л., соль – по вкусу.
Приготовление
Картошку нужно очистить от кожуры, сварить, остудить и порезать крупными ломтиками. Затем следует разогреть сковородку с растительным маслом и обжарить картошку. После этого надо всыпать муку и быстро перемешав ее с ломтиками, прожарить их до румяной корочки. В качестве добавки хорошо подойдут свежие овощи или салат из капусты.
Щи с грибами
Ингредиенты: сухие белые грибы – 6 шт., квашеная капуста – 600 г, картошка – 1 шт., гречневая крупа – 1 ст. л ., морковка – 1 шт., растительное масло – 2 ст. л.,репчатый лук – 2 шт., чеснок – 4 зубчика, лавровый лист, зелень, черный перец горошком, соль – по вкусу.
Приготовление
Вначале следует квашеную капусту в кастрюле залить 500 мл закипевшей воды и поставить в горячую духовку на полчаса. После этого отвар нужно вылить в другую посуду, капусту слегка присолить, добавить растительное масло, измельченный лук и, тщательно смешав, чтобы масло впиталось в капусту, переложить все в отвар и отправить на огонь.
Заранее вымоченные грибы надо отварить в 1 л воды, соединить их, бульон, капусту и всыпать гречневую крупу. Варите постные щи положено на медленном огне, пока не капуста станет мягкой.
Котлеты из гороха или фасоли
Ингредиенты: горох или фасоль – 500 г, любая приправа – 1 ч. л., соль по вкусу, панировочные сухари для обвалки, растительное масло для обжарки .
Приготовление
Горох (фасоль) необходимо замочить в холодной воде на ночь. На следующий день бобовые нужно варить на сильном огне до закипания, после чего огонь сделать самым тихим и довести горох ( фасоль) до мягкости. Воду следует вылить, а бобовые размять в однородное пюре.
Затем полученную массу присолить и добавить приправы. Из нее сформировать котлетки, обвалять их в сухарях и обжарить на раскаленном растительном масле
Ранее "Утро.ру" писало, что не стоит делать во время Великого поста. Голодать нежелательно, нужно питаться так, чтобы организм получал все необходимое.
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