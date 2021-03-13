Блюда понравятся даже самым привередливым сладкоежкам

Многие считают, что приготовление десертов – дело непростое и хлопотное. Но вовсе не обязательно проводить у плиты у духовки, чтобы поразить близких своими кулинарными талантами. Фруктовые и творожные десерты, которые с легкостью можно приготовить буквально за 15 минут, станут отличным завершением трапезы.

Десерт с малиной и взбитыми сливкам

Ингредиенты: малина (свежая или замороженная) – 2 стакана, сливки 33% – 250 гр., 100 гр. шоколадного печенья, 1 чайная ложка сахарной пудры, 1 чайная ложка рома или коньяка, шоколадная стружка.

Приготовление

Для начала нужно измельчить печенье в крупную. Для этого можно использовать блендер или сделать вручную. Малину следует помыть, если используете замороженную – дайте ей немного оттаять.

Сливки нужно перелить в прохладную емкость, добавить сахарную пудру и взбить с помощью миксера.

Затем взбитые сливки нужно выложить на дно креманок, добавить печенье, которое следует сбрызнуть ромом или коньяком. Алкоголь можно заменить на сироп. Следующим слоем необходимо добавить малину.

Закончив выкладывать слои, украсьте десерт шоколадной стружкой и уберите в холодильник на пару часов.

Клубничный "тирамису"

Ингредиенты: 400 гр. клубники, 100 гр. сахара, печенье савоярди, сливки 33% – 200 гр., 1 столовая ложка сахарной пудры, 150 гр. творожного сыра, 1-2 ложки коньяка или ликера, 2 столовых ложки молотых фисташек.

Приготовление

Клубнику с сахаром необходимо измельчить в блендере. В отдельную тару нужно. отложить 3-4 столовых ложки полученной смеси и развести их половиной стакана воды. При желании можно добавить пару столовых ложек коньяка или ликера.

Получившимся сиропом следует пропитать печенье.

В холодной емкости нужно взбить сливки с добавлением сахарной пудры. Когда сливки взбиты до устойчивых пиков, необходимо добавить творожный сыр и еще раз перемешать.

На дно емкости, в которой будете собирать десерт, нужно выложить немного крема. Затем – 3-4 пропитанных сиропом печенья, опять крем и печенье.

Украсить такой тирамису можно ягодами, фисташками или шоколадом.

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