Как пух: пышные оладьи на кефире

Легкий рецепт к Масленице для всей семьи

Помните, какие оладушки пекла вам бабушка в детстве? Мягкие и пышные, словно пух. "Утро.ру" предлагает вспомнить проверенный годами рецепт – вот-вот наступит Масленица, самое время угостить домашних и друзей.

Ингредиенты для оладий на кефире: 1 крупное яйцо, 250 мл кефира, 40 мл воды, 240 граммов пшеничной муки, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, половина чайной ложки соды.

Как приготовить пышные оладьи на кефире: 

  • Главный секрет – соблюдать нужную температуру ингредиентов. Кефир, вода и яйцо должны быть комнатной температуры. С тестом можно поэкспериментировать – например, заменить половину пшеничной на рисовую цельнозерновую. Такая мука делает тесто более нежным и воздушным. Соблазнительный аромат оладушкам придаст цедра лимона или апельсина. Более карамельный вкус и золотистый цвет можно получить, добавив вместо белого сахара коричневый, тростниковый.


Взбейте яйцо с сахаром и солью, затем добавьте кефир и воду, продолжая перемешивать. Потом просейте в миску муку и насыпьте соду. Должно получиться тесто, напоминающее по консистенции сметану.

На разогретую сковороду налейте растительное масло. Выкладывайте оладьи столовой ложкой. Жарьте с обеих сторон, пока они не станут пышными и не подрумянятся.

Отличной добавкой к оладьям станут варенье или джем, сгущенка, а также домашняя карамель или цитрусовый курд.

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