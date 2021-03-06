Медовый бисквит к 8 Марта: рецепт ароматного десерта

Простая выпечка приобретет изысканный вкус благодаря меду

Международный женский день уже не за горами – пора подумать о праздничном столе. Предлагаем попробовать медовый бисквит с орешками.

Продукты:

для бисквита понадобится 6 яиц, 150 граммов сахара, пара столовых ложек меда, 180 граммов муки.

Приготовление:

в глубокой миске взбить миксером яйца, постепенно добавить сахар и мед. Масса должна стать пышной, взбивать желательно не менее 7 минут.

Просейте 180 граммов муки и всыпьте к яично-медовой смеси. Силиконовой лопаткой аккуратно перемешайте. Миксер уже не нужен.

Духовку разогрейте до 180 градусов. В разъемную форму переложите бисквитное тесто, выпекайте около 35 минут – готовность проверяйте зубочисткой. Время выпечки может немного измениться в зависимости от вашей духовки.

Готовый бисквит остудите и извлеките из формы. Оберните пищевой пленкой и оставьте на ночь в холодильнике.

Можно разрезать на два-три коржа и промазать вашим любимым кремом или просто присыпать сверху сахарной пудрой.

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