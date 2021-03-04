Блюдо получится ничем не хуже традиционного

С 8 по 14 марта россияне будут отмечать один из самых популярных праздников – Масленицу. В этот период принято готовить блины и угощать ими своих близких. Хозяйки знают – чтобы получить традиционное блюдо, понадобятся куриные яйца. Однако по каким-то причинам не все едят данный продукт. Не стоит сразу же отказываться от блинов, ведь можно попросту вычеркнуть этот ингредиент.

Предлагаем вам приготовить блины на основе минеральной воды. Важно, чтобы напиток был сильногазированным.

Ингредиенты: два стакана минералки, два стакана пшеничной муки, пять столовых ложек растительного масла, две столовые ложки сахара, одна чайная ложка соли.

Приготовление

Налейте минеральную воду в стакан и отправьте в микроволновую печь. Напиток должен стать теплым. После этого добавьте в него необходимое количество соли и сахара.

Тщательно просейте муку. Это нужно для того, чтобы она очистилась от примесей и напиталась кислородом.

Полученный раствор на основе минералки начните постепенно выливать в муку. Прибегните к помощи венчика или миксера – необходимо, чтобы смесь стала однородной. Дайте тесту настояться в течение часа.

Затем разогрейте растительное масло на сковороде (около трех минут) и вылейте его в тесто. Перемешайте ингредиенты и приступите к выпеканию.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить блины под названием "Боярские".