Узор на выпечке будет зависеть от посуды и смазки

До начала Масленицы осталось несколько дней. И наверняка многим захочется готовить на праздничной неделе основное блюдо не только по уже знакомому рецепту, но и применяя новые.

Один из таких поможет любому желающему испечь самые тонкие блины с дырочками на молоке. Каким будет на них узор, зависит от выбранной сковородки и того, будет ли она смазываться маслом перед каждой выпечкой.

Дырочки получатся на славу даже без разрыхлителя и соды. Нужно всего лишь сильно раскалить сковородку. А пожарятся вкуснейшие и нежные блинчики за считанные минуты.

Ингредиенты: 160-170 г муки, по 200 мл молока и воды (кипятка), 3 яйца, 2 ст. л сахара, 1/2 ч. л. соли.

Приготовление блинов на Маcленицу:

Вначале надо разбить в глубокую посудину яйца. Затем туда же добавить сахар, соль и все тщательно смешать.

Следом просеять половину муки. Опять размешать, причем так, чтобы получилось однородное тесто. Влить молоко и снова хорошенько перемешать. После этого просеять остаток муки и вымешать.

Теперь пришел черед воды. Кипяток нужно влить к остальным ингредиентам и смешать, как следует. В заключение добавляется растительное масло. Перемешав тесто, его можно пускать в ход.

Сильно разогретую сковородку надо смазать растительным маслом. После этого можно выпекать блины, наливая жидкое тесто половником и ровно, тонким слоем распределяя его по дну посудины.

Подрумянившийся с одной стороны блин следует аккуратно перевернуть и поджарить с другой. И так нужно поступать с каждым.

Если сковородка будет не очень горячая, дырочки на блинах не появятся. Да и сами угощения будут выглядеть не так, как на раскаленной посуде.

Готовыми блинами можно полакомиться, макая их в мед, варенье, сгущенное молоко и т.д. Приятного аппетита на Масленицу!

Ранее "Утро.ру" советовало приготовить на Масленицу блины из кислого молока. При соблюдении всего одного правила они получаются нежные и тончайшие.

