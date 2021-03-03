Простой в приготовлении вариант горячего на праздничный стол

Приближается Международный женский день, а это значит, что пора задуматься о составляющих праздничного стола. Предлагаем вам приготовить куриное филе, которое удивит всех гостей своей нежной текстурой и замечательным вкусом.

Ингредиенты: куриное филе (две-три штуки), два помидора, три яйца, один репчатый лук, 150 граммов сыра, две столовые ложки майонеза или сметаны, два-три зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы по вкусу.

Приготовление

Разрежьте куриное филе пополам, после чего возьмите молоток и отбейте мясо. Добавьте соль, перец и прованские травы.

Мелко нарежьте помидоры и репчатый лук. Сварите яйца и пропустите их через крупную терку, а сыр – через мелкую. Возьмите глубокую тарелку и сложите в нее эти ингредиенты.

Добавьте немного сыра в тарелку. Оставшаяся часть пойдет на посыпку курицы. Измельчите чеснок, и вместе с солью, перцем и майонезом (или сметаной) положите его в чашу. Все тщательно перемешайте.

Поместите куриное филе в форму для запекания. Смажьте мясо полученной начинкой и посыпьте его остатками сыра.

Разогрейте духовку до 180°C и отправьте в нее блюдо. Спустя примерно полчаса курица будет готова. Приятного аппетита!

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