Пышные и вкусные: рецепт оладьев из прокисшей сметаны

Блюдо отлично подойдет для сытного завтрака

Наверняка каждая хозяйка находила у себя в холодильнике прокисшую сметану. Выкидывать испорченный продукт не особо хочется, так как за него были отданы деньги. На помощь придет рецепт аппетитных оладьев, которые как раз содержат в своей основе непригодную для употребления сметану.

Ингредиенты: один стакан пшеничной муки, один стакан прокисшей сметаны, три столовые ложки растительного масла, одна столовая ложка сахара, пол чайной ложки соды, небольшая щепотка соли.

Приготовление

Возьмите глубокую тарелку. Смешайте в ней немного подогретую сметану (10 секунд в микроволновке), сахар и соль, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты.

Пропустите муку с содой через сито. Начните постепенно всыпать смесь в тарелку. Перемешивайте до тех пор, пока не получится однородная масса в виде густой сметаны. Затем накройте керамическое изделие пищевой пленкой и дайте содержимому настояться в течение 15-20 минут.

Разогрейте сковороду, добавив в нее растительное масло. Сформируйте оладьи и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки.

В качестве добавки к угощению можно использовать сгущенное молоко, сметану, мед или джем.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить "пухлые" американские панкейки на молоке. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей