Лакомство получается легким и воздушным

Впереди 8 марта. Если вы еще не определились, чем порадовать себя и гостей, то можно приготовить шоколадный муссовый торт, который станет прекрасным завершением праздничного вечера.

Ингредиенты: шоколадный готовый бисквит – 1 шт., кофе для пропитки, темный шоколад – 1 плитка, сметана – 400 гр., сливки – 400 гр., желатин – 20 гр., сахарная пудра – 200 гр.

Для начинки: сливки – 140 гр., плитка темного шоколада, 40 гр. масла.

Приготовление торта:

Для начала нужно пропитать бисквит кофе. Если он слишком толстый, тогда лучше разрезать его на две части. Кстати, можно использовать и ванильный бисквит. Все зависит от того, насколько "шоколадный" торт вы хотите.

Кофе нужно заварить, добавить 1-2 кубика сахара, дать ему немного остыть, а затем пропитать им коржи.

Далее необходимо приготовить мусс. Желатин нужно залить 50 гр. воды, оставить набухать. В это время следует растопить шоколад. В отдельной емкости смешать сливки, сметану и сахар, после – хорошенько взбить.

Затем нужно добавить к перечисленным выше ингредиентам шоколад и желатин.

Для украшения нужно соорудить водяную баню, добавить сливки и поделенный на маленькие дольки шоколад. Когда шоколад растопится, добавьте масло, перемешайте и уберите с огня.

Для сборки торта понадобится форма. Сначала нужно выложить корж, пропитанный кофе, смазать его начинкой, а после добавить мусс. Далее следует второй корж. На последнем этапе нужно аккуратно покрыть десерт оставшейся начинкой. Украсить лакомство можно свежими ягодами и бананом.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом десерта "Рыжик".