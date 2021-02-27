Десерт придется по вкусу всем

Не за горами Восьмое марта, поэтому многие уже сейчас задумываются о том, что поставить на праздничный стол. Сделанный своими руками торт станет отличным подарком для мам, бабушек и других представительниц прекрасного пола. Сегодня мы расскажем, как приготовить торт с необычным названием "Рыжик".

Ингредиенты на бисквит: два яйца, один стакан сахара, 200 граммов маргарина, два с половиной стакана муки, две столовые ложки меда, две чайные ложки соды.

Ингредиенты для крема: 300 граммов сливочного масла, 300 граммов сгущенного молока, ягода брусники.

Приготовление:

Взбейте яйца венчиком. Добавьте сахар и мед, а также растопите маргарин. Полученную смесь поставьте на огонь и доведите до кипения.

Когда смесь закипит, всыпьте в нее две чайные ложки соды. Затем снимите с плиты и добавьте муки.

Отправьте заготовку в теплое место на один час. По истечении нужного времени обваляйте будущий бисквит в муке и разделите его на шесть-семь частей.

Все части раскатайте до толщины в 0,5 миллиметра. После этого каждый корж по отдельности отправьте в духовку (предварительно разогретую до 180°C). Выпекайте около двух-четырех минут.

После того, как все коржи будут готовы, дайте им немного остынуть. Приступите к обрезке. Не выкидывайте оставшиеся кусочки бисквита.

Каждый корж промажьте кремом. Для этого смешайте сливочное масло со сгущенным молоком. Затем начните собирать торт. Когда дойдете до середины, выложите слой из ягод брусники. Сверху угощение посыпьте измельченными обрезками, оставшимися после выпечки коржей.