К Масленице: рецепт теста для блинов на простокваше

В конечном итоге лакомство получится вкусным и ароматным

Приближается масленичная неделя, когда хозяйки будут радовать родных и друзей блинами. Существует огромное количество рецептов данного блюда – с разнообразными начинками и без. Расскажем, как приготовить тесто для любимого многими лакомства.

Отличительной особенностью этого теста является то, что оно содержит в своей основе простоквашу.

Ингредиенты: одно яйцо, полтора стакана муки, полтора стакана простокваши, две столовые ложки сахара, щепотка соли, пол чайной ложки соды.

Приготовление:

Возьмите глубокую миску и добавьте в нее муку, сахар, соль и соду.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Для этого прибегните к помощи венчика или миксера. У вас должно получиться достаточно густое тесто. Здесь есть один небольшой нюанс – во время помешивания необходимо постепенно вливать в миску горячую кипяченую воду.

Тесто готово. Теперь можно приступить к выпеканию. Желательно делать это на полусухой сковороде. Чтобы блины получились более ароматными и вкусными, нужно смазать их небольшим количеством сливочного масла, передает канал "Огород в Лесу" в "Яндекс.Дзен".

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