Блюдо можно подать с вареньем, фруктами или сиропом

Впереди Масленица, а это значит, что совсем скоро дома наполнятся волшебным ароматом свежеиспеченных блинчиков. И если кто-то предпочитает пользоваться привычными рецептами, то другие любят экспериментировать. Для разнообразия можно порадовать домочадцев и гостей пышными американскими панкейками.

Лакомство отличается от традиционных блинов и оладий чем, что тесто не растекается по сковородке, а панкейки получаются "пухлыми" и воздушными.

Ингредиенты: 1 яйцо, сахар – 30 гр., соль – половина чайной ложки, 250 мл. молока, 100-120 гр. муки, сода - половина чайной ложки, 2 столовых ложки растительного масла.

Приготовление

В отдельной емкости нужно смешать яйцо, сахар и соль. С помощью миксера или венчика ингредиенты следует взбить до пены.

На следующем этапе необходимо добавить половину молока, еще раз взбить, постепенно добавляя половину муки. Рекомендуется использовать специальную сеялку для муки, чтобы не образовывались комочки.

Затем нужно добавить оставшуюся часть молока и муки. Делать это следует постепенно, тщательно перемешивая.

Соду нужно погасить, добавить в тесто. Последним следует добавлять масло, а после еще раз хорошо все взбить.

Оставьте тесто отдыхать. Спустя 7-10 минут разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла.

Жарить панкейки нужно на среднем огне.

При подаче сложите несколько блинов друг на друга, а сверху положите кусочек сливочного масла. Есть панкейки можно со взбитыми сливками, вареньем, кленовым сиропом или свежими фруктами.

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