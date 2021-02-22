Популярное средство полезно не только в кулинарии, но и садоводчестве

Лимонная кислота – один из самых дешевых и доступных товаров в продовольственном магазине. Ей найдено сотни способов решения проблем бытового характера – не только в готовке блюд, но и в удалении трудновыводимых пятен во время мытья столовых приборов. Однако немногие знают, что лимонная кислота – весьма эффективное средство в цветоводстве.

В этом деле раствор помогает решить самые серьезные проблемы. Так, многие домашние сидельцы постоянно сталкиваются с необходимостью часто мыть листья комнатных растений. Чтобы сохранить красивый и опрятный внешний вид растений, стоит выполнять на регулярной основе ряд необходимых процедур.

Уход за листьями

Отметим, что грязь и пыль мешают процессу фотосинтеза, а также провоцируют распространение бактерий и грибков. Для этого стоит размешать один стакан воды с четвертью чайной ложки раствора лимонной кислоты. Протирайте листья полученной субстанцией раз в месяц.

Смягчение воды

Жесткая вода провоцирует хлороз в комнатных растениях, тормозя усвоение полезных веществ. А белая корочка на грунте затрудняет насыщение кислородом – растения чахнут и постоянно болеют.

Просто добавьте немного лимонной кислоты в воду перед каждым поливом, и проблема решится.

Подкисление грунта

Для создания идеальных условий подкисляйте грунт в горшке. Речь идет лишь о тех растениях, которые любят кислую почву. Половину чайной ложки добавьте на лейку – так вы достигнете ожидаемого эффекта.

Для сохранения букета

Срезанные дачные цветы довольно мало живут. В вазе можно продлить их жизнь, добавляя на литр воды один грамм лимонной кислоты.

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