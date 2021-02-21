"Мужской каприз": рецепт четырехслойного салата к 23 февраля

Блюдо придется по вкусу всем

Многие женщины планируют на 23 февраля накрыть стол для своих мужчин. Возникает вопрос – что именно приготовить, чтобы приятно удивить защитников. Предлагаем вам рецепт салата под названием "Мужской каприз".

Ингредиенты: 200 граммов куриного филе, один красный лук, две столовые ложки 9%-ного уксуса, две столовые ложки воды, одна чайная ложка сахара, 100 граммов твердого сыра, четыре яйца, майонез и соль по вкусу.

Приготовление салата к 23 февраля 

Очистите луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами. Переложите овощ в глубокую тарелку. Туда же добавьте воду, сахар и 9% уксус. Дайте полученной смеси промариноваться в течение 20 минут.

В это время отварите курицу. Вам потребуется около получаса. Затем нарежьте филе на небольшие кусочки.

Отварите яйца, после чего очистите их от скорлупы и натрите на средней терке. Поместите лук на сито, чтобы весь маринад стек.

Начните "собирать" салат. Возьмите большую плоскую тарелку и выложите лук в форме круга. Сверху добавьте кусочки курицы и сделайте сетку из майонеза. Затем идет слой из сваренных яиц. Снова украсьте его слоем майонеза. В конце посыпьте верхушку блюда твердым сыром, пропущенным через мелкую терку.

Уберите салат в прохладное место на один час, чтобы угощение настоялось. Чтобы сыр не заветрелся,  накройте "Мужской каприз" высокой крышкой.

Ранее "Утро.ру" поделилось праздничным рецептом свиных ребрышек в рукаве. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей