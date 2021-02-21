Блюдо придется по вкусу всем

Многие женщины планируют на 23 февраля накрыть стол для своих мужчин. Возникает вопрос – что именно приготовить, чтобы приятно удивить защитников. Предлагаем вам рецепт салата под названием "Мужской каприз".

Ингредиенты: 200 граммов куриного филе, один красный лук, две столовые ложки 9%-ного уксуса, две столовые ложки воды, одна чайная ложка сахара, 100 граммов твердого сыра, четыре яйца, майонез и соль по вкусу.

Приготовление салата к 23 февраля

Очистите луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами. Переложите овощ в глубокую тарелку. Туда же добавьте воду, сахар и 9% уксус. Дайте полученной смеси промариноваться в течение 20 минут.

В это время отварите курицу. Вам потребуется около получаса. Затем нарежьте филе на небольшие кусочки.

Отварите яйца, после чего очистите их от скорлупы и натрите на средней терке. Поместите лук на сито, чтобы весь маринад стек.

Начните "собирать" салат. Возьмите большую плоскую тарелку и выложите лук в форме круга. Сверху добавьте кусочки курицы и сделайте сетку из майонеза. Затем идет слой из сваренных яиц. Снова украсьте его слоем майонеза. В конце посыпьте верхушку блюда твердым сыром, пропущенным через мелкую терку.

Уберите салат в прохладное место на один час, чтобы угощение настоялось. Чтобы сыр не заветрелся, накройте "Мужской каприз" высокой крышкой.

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