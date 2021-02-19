Пикантные треугольнички: рецепт закуски с "секретом" к Дню защитника Отечества

Вкуснейшие мини-бутерброды украсят праздничный стол

До 23 февраля осталось пять дней, и многие хозяйки заранее готовятся, чтобы порадовать в этот день защитников Отечества, и не только, изысканными угощениями. Для этого подойдут любые закуски, в том числе пикантные треугольнички с "секретом".

Готовятся эти мини-бутерброды очень быстро. И вполне могут украсить праздничный стол, хотя не надолго, ведь исчезнут с блюда сразу, как их попробуют.

Как приготовить аппетитную закуску к 23 февраля

Филе одной сслабосоленой селедки надо измельчить кубиками. Так же следует поступить и с  неперезревшим авокадо, после чего сбрызнуть его лимонным соком и немного подсолить. А репчатый лук и петрушку нарезать как можно мельче.

Затем нужно сложить все это в глубокую посудину, доба.вить молотого черного перца и "секретный" ингредиент -  сумах (восточную пряность с пикантной кислинкой. Далее – полить растительным маслом и тщательно перемешать.

После этого надо порезать ржаной хлеб на треугольнички. Сверху уложить аппетитную смесь и украсить листиками петрушки.

Вкуснейшая закуска с "секретом" готова. Приятного аппетита в День защитника Отечества!

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт горячего блюда к 23 февраля. Маринованные свиные ребрышки, запеченные в рукаве займут достойное место на праздничном столе. 

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