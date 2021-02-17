Блюдо готовится очень легко и из бюджетных продуктов

Впереди 23 февраля. Многие хозяйки захотят порадовать своих защитников чем-то необычным и тематическим. Главным украшением праздничного стола может стать салат в виде танка, который достаточно просто приготовить, однако сборка потребует чуть больше времени, чем обычно, но результат точно того стоит.

Ингредиенты: куриная грудка – 300 гр., вареный картофель – 2 шт., вареная морковь – 2 шт., 4 яйца, жареные или консервированные грибы – 250 гр., 1 свежий огурец, грецкие орехи – 60 гр., 1 перо зеленого лука, укроп, петрушка, майонез. Также можно добавить соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Для начала нужно отдельно измельчить на мелкой терке белки и желтки, на крупной – картофель и морковь.

Затем нужно промыть грецкие орехи и обжарить их на сковороде. 10 половинок нужно разрезать пополам. В будущем они понадобятся для украшения. Остальные орехи нужно положить в мешочек и измельчить с помощью скалки в мелкую крошку.

Огурец необходимо нарезать кольцами. Всего понадобятся 10 колец, которые станут колесами будущего "танка". Зелень также следует мелко нарезать и на время убрать.

Курицу и шампиньоны нужно нарезать небольшими кубиками.

Для сборки салата понадобятся две формы: прямоугольная и круглая. Предварительно их необходимо застелить пищевой пленкой.

Первым слоем нужно выложить половину картофеля, его следует примять, посолить, поперчить и хорошо смазать майонезом. Далее – курица, которую тоже нужно покрыть соусом. Затем идут грибы, после – морковь, майонез и немного соли. Последний слой – оставшийся картофель. Не забудьте тщательно выровнять слой, чтобы салат выглядел аккуратным. Сверху картофель также нужно смазать майонезом.

После этого можно поставить заготовки на 15-20 минут в холодильник, чтобы закуска "схватилась".

В это время нужно смешать белки и укроп, смешать их с майонезом. По вкусу можно добавить соль.

Желтки необходимо смешать с орехами и укропом и петрушкой.

После следует выложить первую "основу" будущего танка, убрать пленку. Поверх нее нужно выложить "башенку". Затем второй слой нужно покрыть тонким слоем белки и зелень, а после – обсыпать желтками.

Дуло "танка" можно сделать из пера зеленого лука. Теперь остается "приклеить" на майонез огурцы-колеса, а из орехов сделать гусеницу. Из моркови можно вырезать звезду и подчеркнуть каркас боевой машины.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычного салата с курицей и киви.