Закуска готовится особенным способом

Отгремела первая волна празднования Нового года. И пока многие взяли небольшой перерыв, впереди еще несколько дней новогодних каникул. Это отличный повод собраться с друзьями и близкими за одним столом и прекрасно провести время. И если привычные салаты уже поднадоели, можно приготовить салат "наоборот", который удивит гостей не только вкусом, но и интересной подачей.

Основная "фишка" блюда заключается в том, что его начинают готовить с верхней части.

Ингредиенты: баночка целых консервированных шампиньонов, куриное филе – 2 шт., яйца – 4 шт., картофель – 2-3 шт., морковь – 1 шт., сыр – 120 гр., зеленый лук, маринованные огурцы.

Приготовление

Для начала следует отварить курицу, картофель, яйца и морковь.

Затем дать им остыть и нарезать кубиком. Таким же образом следует нарезать маринованные огурчики, зеленый лук. Сыр нужно измельчить на мелкой терке.

На следующем этапе можно приступать к сборке салата. Для начала возьмите большую емкость и плотно застелите ее пищевой пленкой, смажьте ее растительным маслом.

Первым слоем нужно выложить шляпки шампиньонов ножками наверх, добавить мелко нарезанный зеленый лук. Далее следует морковка, поверх которой следует добавить небольшой слой майонеза. После этого добавьте курицу, затем яйца, эти два слоя также смажьте соусом.

Затем следует сыр, картофель. После картошки добавьте последний слой майонеза, а после можно добавлять маринованные огурцы.

Далее закройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 часа, чтобы блюдо пропиталось и сформировалось.

На последнем этапе нужно накрыть емкость тарелкой и резко перевернуть салат "с ног на голову". При подаче можно украсить закуску зеленью.

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