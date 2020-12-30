Вкусное блюдо на праздник без лишних хлопот

Предстоящий Новый год должен по традиции быть добрым и семейным праздником с вкусными блюдами на столе. Для того, чтобы подать к новогоднему столу аппетитное простое в приготовлении мясо, запеченное в духовке, потребуется минимум усилий.

Ингредиенты

Полтора килограмма свинины, 200 граммов сыра, два помидора, один болгарский перец, три зубчика чеснока, две столовые ложки горчицы, соль, свежемолотый перец.

Пошаговая инструкция

Для запекания необходимо обсушить мясо, сделав в нем надрезы на расстоянии в 1,5 сантиметра. Затем полученные разрезы необходимо посолить, приправить и смазать горчицей. С обратной стороной филе сделайте то же самое. Мясо должно промариноваться несколько часов в холодильнике.

Для начинки нарежьте сыр с помидорами и перцем. В каждый надрез положите по ломтику сыра, помидора и кольцо болгарского перца с чесноком. Сверху слегка посолите, поперчите и добавьте масла.

Свинину необходимо положить в рукав для запекания, после чего завязать и сделать несколько проколов с помощью зубочистки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Время, требуемое для запекания свинины, – 1 час.

После приготовления разрежьте рукав и снова положите мясо в духовку на 15 минут, где оно должно подрумяниться.

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