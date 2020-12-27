Торт за 30 минут на Новый год: быстрый рецепт десерта

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Зачастую выпечка торта – это дело долгое и хлопотное. Провозиться можно не один час. Поэтому многие хозяйки расстраиваются, что не успеют сделать десерт на Новый год – 2021. Ведь нужно и другие блюда готовить. "Утро.ру" предлагает попробовать рецепт быстрого торта "Молочная девочка", который наверняка полюбится всей семье.

Ингредиенты

Тесто: 200 граммов муки, банка сгущенки, 2 яйца, сливочное масло 70 граммов, разрыхлитель – 2 чайные ложки, щепотка соли и ванилин.

Крем: сливки жирностью 33% 400 мл, пара столовых ложек сахарной пудры, йогурт (можно взять с фруктовым вкусом) и ванилин.

Также понадобятся фрукты: консервированные персики – 100 граммов, пара киви, банан.

Приготовление быстрого торта на Новый год

В миску налить сгущенку, разбить яйца, добавить ванилин. Взбить до однородной массы миксером.

Просеянную муку смешать с разрыхлителем и солью, постепенно добавляя в тесто, мешать на низкой скорости.

Затем растопить масло, остудить и добавить в тесто. Перемешать. Готовое тесто разделить на две части – будет два коржа. Первую половину вылить на застеленный пергаментом противень и поставить в духовку на 180 градусов на 6-7 минут. Точно так же выпечь второй корж. Обрезать неровные края. Каждый корж поделить на 4 части. Положить по отдельности, пока не остынут.

Нарезать фрукты.

Для крема взбить холодные сливки, добавить понемногу сахарную пудру. Половину массы отложить в другую миску. Добавить йогурт, перемешать, выложить оставшуюся половину сливок и снова перемешать.

Выложить на блюдо корж, затем крем и фрукты. В такой последовательности собрать торт. Теперь его можно украсить и дать постоять в холодильнике несколько часов, чтобы коржи пропитались кремом, делится автор Ютуб-канала "Готовим дома".

Если вы любите шоколадные десерты, советуем попробовать этот быстрый пирог к новогоднему столу.

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