Сочное и невероятно вкусное блюдо порадует гостей

Новый год уже наступит совсем скоро – остались считанные дни. А для того, чтобы порадовать всех празднующих хорошей закуской, можно приготовить очень вкусный салат, который гарантированно станет самым главным блюдом новогоднего стола.

Ингредиенты

Вам потребуется 300 граммов отварного мяса, 2 болгарских перца, два огурца, половина луковицы, 2 столовые ложки майонеза, соль по вкусу, картошка пай.

Пошаговый рецепт

Прежде всего, необходимо отварить мясо. Желательнее всего использовать говядину. Нарежьте мелкими кубиками болгарский перец и измельчите луковицу. Далее пустите под нож отваренное мясо – его стоит нарезать маленькими брусками.

Натрите на терке огурцы. От шкурки лучшего всего заранее избавиться.

Перемешайте полученные ингредиенты. Добавьте майонез и посолите по вкусу, затем переложите салат в глубокую емкость. Сверху блюдо нужно украсить картошкой пай – ее необходимо добавить в салат в самый последний момент перед появлением гостей, чтобы она оставалась свежей и хрустящей.

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