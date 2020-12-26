Салат со шпротами: необычный рецепт "Мимозы" на Новый год

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Новый 2021 год Быка наступит уже на следующей неделе.
Традиционно в этот период большие суммы тратятся на подарки и подготовку к
торжеству. Недорогое, но очень вкусное новогоднее угощение станет настоящим
спасением от разорения из-за торжества.
Ингредиенты
Картошка — 3 шт., морковка – 2 шт., шпроты - 100 г, яйца — 4 шт., майонез – 5 ст.л., соль.
Пошаговый рецепт приготовления
В первую очередь, следует сварить овощи. Варим в воде с солью прямо в мундире.
Отдельно нужно отварить яйца. Ингредиенты следует остудить, а затем измельчить на терке. Белки будем натирать отдельно от желтков. Их трем на крупной терке, остальные компоненты аппетитного угощения на мелкой.
Все ингредиенты следует сложить в разные емкости, не смешивать
Теперь осталось соорудить аппетитную башню. Первым слоем пойдут шпроты. Их следует выложить рыба к рыбе. Поливать шпроты майонезом не нужно, сразу на них кладем картошку.
Картофель немного присолить и сдобрить майонезом. Сверху кладем морковку, опять майонез.
Пришел черед белков. Ими аккуратно посыпаем новогоднее угощение. Смазываем майонезом. Завершающий штрих – желтки. Благодаря их яркому цвету салат носит имя "Мимоза".
Угощение можно украсить зеленью и подавать на стол.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом простого блюда с курицей и сыром.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...