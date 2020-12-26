Салат со шпротами: необычный рецепт "Мимозы" на Новый год

Сытная и недорогая закуска станет отличным вариантом для праздничного стола

Новый 2021 год Быка наступит уже на следующей неделе. Традиционно в этот период большие суммы тратятся на подарки и подготовку к торжеству. Недорогое, но очень вкусное новогоднее угощение станет настоящим спасением от разорения из-за торжества.



Ингредиенты

Картошка — 3 шт., морковка – 2 шт., шпроты - 100 г, яйца — 4 шт., майонез – 5 ст.л., соль.

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь, следует сварить овощи. Варим в воде с солью прямо в мундире.

Отдельно нужно отварить яйца. Ингредиенты следует остудить, а затем измельчить на терке. Белки будем натирать отдельно от желтков. Их трем на крупной терке, остальные компоненты аппетитного угощения на мелкой.

Все ингредиенты следует сложить в разные емкости, не смешивать

Теперь осталось соорудить аппетитную башню. Первым слоем пойдут шпроты. Их следует выложить рыба к рыбе. Поливать шпроты майонезом не нужно, сразу на них кладем картошку.

Картофель немного присолить и сдобрить майонезом. Сверху кладем морковку, опять майонез.

Пришел черед белков. Ими аккуратно посыпаем новогоднее угощение. Смазываем майонезом. Завершающий штрих – желтки. Благодаря их яркому цвету салат носит имя "Мимоза".

Угощение можно украсить зеленью и подавать на стол.

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