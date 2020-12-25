Угощение произведет неизгладимое впечатление на всех участников праздника

Гнезда из картошки – оригинальное горячее блюдо никого не оставит равнодушным. Оно получается настолько вкусным, что наверняка понравится и самым разборчивым гурманам.

Картофельные гнезда готовятся из обычного пюре, но выглядят так эффектно, что наверняка украсят праздничный стол в Новый год. А от вида их начинки – аппетитной и сочной – у многих даже слюнки потекут.

Приготовить угощение совсем не сложно. Да и усилий много не потребуется.

Ингредиенты

Для "гнезд": 1 кг картошки, 2 яйца, 70 г сливочного масла, 1 ст. л. с горкой крахмала, соль и приправы – по вкусу.

300 г мякоти любого мяса, 2 луковицы, 1 болгарский красный перец, 2–3 зубчика чеснока; соль, перец, другие приправы по вкусу, растительное масло.

Содержимое может быть и другим, к примеру, из грибов с луком и т.д., в зависимости от вкусовых предпочтений хозяйки.

На заливку: 1 яйцо, 100 г твердого сыра и столько же сметаны, 1/2 ч.л соли, по 1/4 ч. л куркумы и смеси перцев, зелень для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления картофельных гнезд с сочной начинкой

Вначале чистим картошку режем, опускаем в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Пока она варится, готовим начинку. Режем лук на мелкие кубики и обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Измельчаем ножом чеснок и добавляем его к луку на сковородку.

Туда же отправляем очищенный от хвостика и семян, нарезанный мелкими кубиками болгарский перец. Мясо (можно курицу, телятину, индейку и т.д.) тоже нарезаем мелкими кубиками и бросаем в ту же сковородку. Добавляем приправы, перемешиваем с овощами и жарим до готовности мяса, но стараясь не пересушить его.

Чтобы сделать заливку, вбиваем в миску одно яйцо. Засыпаем соль, куркуму и смесь перцев. Добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

В сваренный картофель кладем сливочное масло и хорошо разминаем. Добавляем приправу к картофелю, сыпем крахмал и вбиваем два яйца. Смешав, взбиваем до однородности.

После этого застилаем противень пергаментом. Теплый мешок выкладываем в кондитерский мешок с насадкой-"звездочкой". Выкладываем гнезда в определенном порядке: сначала – дно с диаметром до 8 см, затем – бортики по краю высотой 2 – 3 сантиметра.

Укладываем в гнезда начинку с горкой. Получается пять порций, если нужно больше, удваивайте или утраивайте количество продуктов. Сверху поливаем приготовленной заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут – до зарумянивания краев.

Далее натираем на мелкой терке сыр. Посыпаем им начинку запеченного картофеля, и снова ставим в духовку – до расплавления сырной стружки. Достаем и посыпаем зеленью.

Картофельные гнезда с сочной начинкой готовы! Приятного аппетита в Новый год!

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