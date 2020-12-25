Угощение станет главным украшением праздничного стола

До Нового года остались считанные дни – самое время планировать праздничное меню. Угостить собравшихся за столом можно сытным блюдом "Наполеон". Этот салат с грибами и сыром впечатлит не только вкусом, но и интересной подачей.

Ингредиенты для слоеного салата на Новый год: куриное филе – 500 г, лук – 3 шт., морковь – 3 шт., яйцо – 5 шт., маринованные грибы – 500 г, твердый сыр – 200 г, слоеные коржи – 700 г, майонез.

Пошаговый способ приготовления праздничного салата:

Сперва необходимо мелко нарезать овощи и обжарить их на сковороде. Яйца и куриное филе варим и тоже измельчаем. Грибы жарим отдельно – для этого салата отлично подойдут опята.

Теперь, когда все ингредиенты готовы, можно собирать салат "Наполеон". Каждый корж смазываем майонезом и выкладываем продукты в следующем порядке: грибы с тертым сыром, овощи и яйцо, мясо с сыром. Слои чередуем до тех пор, пока не закончатся коржи. Верхний слой можно посыпать морковью и яйцом или украсить зеленью.

Праздничное блюдо почти готово. Теперь новогодний салат нужно поставить в холодильник на сутки, чтобы все слои хорошо пропитались. Приятного аппетита!

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