Расписные пряники на кефире: сладкая выпечка к Новому году

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Такой десерт наверняка понравится всем участникам праздничного застолья. Больше других, конечно, обрадуются сластены – их стараниями новогодние пряники быстро исчезнут.

Чтобы приготовить это угощение не потребуется много времени и усилий. Пряники на кефире получатся нежные, ароматные и с особенным вкусом – как раз к Новому году.

Ингредиенты 

Для теста: мука – 1 кг, кефир – 500 мл, сахар – 2 стакана, яичный желток – 4 шт., рафинированное растительное масло – 7 ст. л., какао -  2 ст. л.,  сода – 1 чайная ложка.

Для глазури: яичный белок – 4шт., сахарная пудра – 1,5 стакана. 

Приготовление пряников на кефире к Новому году

Налив в посуду кефир, гасим в нем соду. Отделяем желтки от белков и, взбив их с сахаром, добавляем в кефир сразу, как только погасится сода. Туда же выливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Отдельно соединяем муку с какао, после чего добавляем из к кефирной смеси. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставляем на 5 – 10 минут.

Затем раскатываем толщиной 1 см и вырезаем пряники – формочками в виде звездочек, елочек, домиков и т.п. или стаканом. Застелив противень кулинарным пергаментом, выкладываем туда пряники и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать пряники нужно не больше 20 минут. Пока они готовятся, делаем глазурь. Белки взбиваем с сахарной пудрой в крепкую пену. Ею покрываем горячие пряники либо с помощью специальной кисточки, либо аккуратно макая по очереди с каждой стороны, а то и целиком.

Сладкая выпечка – пряники на кефире -  удалась на славу! Приятного аппетита в новый год!

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