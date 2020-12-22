Учесть нужно и время, и способ приготовления, и даже возраст овоща

Как правило, на то, чтобы сварить свеклу, нужно не меньше двух, а то и трех часов. Однако можно ускорить процесс, но следует иметь в виду, что витаминов при этом поубавится.

Итак, сократить время до одного часа можно, опустив корнеплод вместо холодной воды в кипящую. Если же, покипевший минут 30 овощ, слив воду, минут на 15 погрузить в холодную воду, то время варки уменьшится до 40 минут.

Свекла будет полностью сварена, если поставить ее, залив водой на 8 см и больше сверху, на большой огонь и при этом, не уменьшать пламя и не накрывать крышкой., а спустя четверть часа отправить под ледяную воду на 5-10 минут. На все про все понадобится не больше 15 – 25 минут.

В холодную воду корнеплод желательно опускать после любого способа приготовления. Тогда он легко и быстро очистится от кожуры.

Свекла не так скоро – от 25 до 30 минут – приготовится, но станет слаще и больше подойдет для салатов, если ее запечь в специальном пакете. Это можно сделать при температуре 200 градусов в духовке или микроволновке.

Быстрее приготовятся некрупные овощи с тонкой кожурой. Ускорить процесс поможет добавленная в воду с корнеплодом 1 ст. л. растительного масла. Также время варки сократится, если порезать свеклу.

Однако необходимо помнить: при быстрой варке и запекании теряются все имеющиеся витамины.

Десять секретов, как правильно готовить свеклу

1. Чистить свеклу перед приготовлением нужно, если ее печь. Варят корнеплод только в кожуре – чтобы не вытек сок.

2. Солить овощ не стоит.

3. Для сохранения яркого цвета свеклы при варке, после закипания надо добавить в воду половину чайной ложки уксуса, или 1 ч. л. сахара, или капельку лимонного сока.

4. Убить запах вареного овоща можно, бросив в оду с ним хлебную корку.

5. Свекла готова, если вилка свободно прокалывает ее.

6. Очищенный свежим корнеплод нежелательно держать открытым – испарится витамин C.

7. Подсохший овощ можно освежить, если ошпарив кипятком, залить водой комнатной температуры, а после набухания в таком же виде поставить на огонь.

8. Свекла не окрасит остальные ингредиенты салата, если после приготовления ее полить растительным маслом.

9. Отвар из этого овоща полезно пить, добавив поровну лимонный сок, корицу и имбирь.

10. Для некоторых блюд подойдет не только корнеплод, но и его ботва, но только молодая. Ее можно применить в борщах и свекольниках.

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