Аппетитная закуска: рецепт cлоеного салата с грибами и ветчиной на Новый год 2021

продолжениеРоссиянам раскрыли способ сделать 31 декабря выходным
Угощение съедят в мгновение ока

Закуски подаются к столу в первую очередь, и часто, попробовав их, многие за праздничным столом долго пребывают на верху блаженства. К таким относится слоеный салат с грибами и ветчиной. Он достоин того, чтобы стать одним из лучших угощений на Новый год, ведь не только вкусен, но и красив, как настоящий шедевр.

Продуктов и времени для него потребуется не много. К тому же все нужное, как правило, есть у любой хозяйки. Что касается грибов, к месту будут не только маринованные, но и обжаренные свежие.

Ингредиенты: 2 небольшие картошки, 1 пучок зеленого лука или некрупная головка репчатого, 300 г грибов, 5 яиц ( 2 желтка – для украшения), 200 г ветчины, 150 г твердого или плавленого сыра, 1 большая морковка, майонез, зелень.

Приготовление салата из грибов с ветчиной на Новый год 2021

Вначале нужно отварить, остудить и очистить картошку, яйца, морковку. Затем на тарелку устанавливается кулинарное кольцо. Продукты в него выкладываются слоями, которых получится семь.

Первым надо положить крупно натертый картофель. Его нужно разровнять, но не помять. Затем немножко подсолить и выдавить сеточкой майонез. Следом выложить измельченный лук и тоже покрыть майонезной сеткой.

Третьим слоем будут нарезанные полосками грибы, которые также покрываются майонезом. На него выложить крупно натертые яйца. Сверху – еще майонез.

Далее всыпать порезанную кубиками ветчину, промазать майонезом. такие же действия произвести с натертыми сыром и морковью, добавляя майонез после каждого слоя.

Украсить можно не только оставленными желтками и зеленью, но и теми же грибочками. 

Убираем кольцо – и вкуснейший слоеный салат с грибами и ветчиной готов! Приятного аппетита в Новый год!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепты шести закусок для новогоднего застолья.  

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей