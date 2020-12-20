Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Год Быка астрологи советуют накрыть щедрый стол. И хозяйки
уже ломают голову, чем бы удивить гостей и домашних и не при этом не провести у
плиты три дня?
"Утро.ру" советует приготовить на Новый 2021 год шоколадный пирог на скорую руку. Минимум усилий, а в результате – вкуснейший десерт, который тает во рту.
Ингредиенты для шоколадного пирога с орехами
Вам понадобится: горький шоколад без добавок – 200 граммов, 3 средних яйца, 150 граммов сахара (можно вместо белого взять тростниковый, он придаст карамельный аромат), грецкие орешки – 100 граммов, растительное масло – 120 мл, мука пшеничная 220 граммов, разрыхлитель – чайная ложка без горки, ванилин или ванильный сахар.
Приготовление
Для тех, кто планирует удивить гостей на Новый год, "Утро.ру" публиковало рецепт салата "Богатый купец".
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...