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У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт домашнего холодца. Однако порой блюдо можно приготовить оригинально, поразив домашних не только вкусом, но и красотой блюда. А добавив к нему красивую подачу, привычное угощенье и вовсе можно превратить в главную фишку новогоднего стола. Рассказываем, как приготовить холодец из свинины и говядины по-интересному.
Ингредиенты
Для украшения понадобится: салатный лист, маслина без косточки, оливка без косточки, красный сладкий перец (небольшой кусочек).
Пошаговый способ приготовления:
Мясо нужно отварить вместе с морковкой. Заливаем все холодной водой и ставим вариться на медленном огне без крышки примерно на 4 часа, пока бульон не станет густоватым. За 20 минут до готовности следует добавить соль, перец и лавровый лист.
Достаем мясо и остужаем, после – отделяем от костей и разбираем на кусочки. Бульон процеживаем.
Желатин нужно в отдельной посуде смешать с остывшей водой – понадобится около 50 мл. Ждем, пока набухнет.
Как сделать украшение: из листа салата вырезаем елочку, оливки и маслины нарезаем колечками, перец режем на мелкие кусочки, чтобы выложить в качестве украшений на елочке. Также можно использовать для этого дополнительно отварную морковь. Украшение нужно выложить на дно посуды, в которой будет холодец. Слегка (около 2-3 см) заливаем бульоном, даем застыть.
Как приготовить сливочную заливку: набухший желатин растворяем на водяной бане, смешиваем со сливками (они должны быть комнатной температуры) и несколькими ложками бульона, хорошо перемешиваем. Дальше заливаем небольшим слоем в форму, даем застыть.
Теперь нужно выложить мясо – нужен один из видов, по желанию, – залить бульоном. Подождать, когда застынет и добавить сливочную заливку. Когда застынет, добавить второй слой мяса и залить бульоном. Подождать застывания и залить последним белым слоем.
На утро блюдо будет готово, приятного аппетита!
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