"Цезарь" на гриле: рецепт необычного салата к Новому году

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Для приготовления этого блюда потребуется время, но результат превзойдет все ожидания

Этот салат в нашей стране знают и любят многие. При этом большинство россиян наверняка лакомились только классическим "Цезарем". Однако к Новому году любой хозяйке хочется удивить и порадовать домашних и гостей чем-нибудь новым и необычным.

Одним из таких угощений может стать "Цезарь на гриле". Чтобы приготовить это блюдо, понадобится время и старание, но это того стоит.

Ингредиенты (на большую компанию)

Для салата: помидоры черри – 0,5-литровая банка, оливковое масло – 2 ст. л., куриные грудки – 4 шт., кочаны салата романо – 4 шт., пармезан – для украшения.

Для заправки: чеснок – 1 зубчик, филе анчоусов – 6 шт., яичные желтки комнатной температуры – 2 шт., лимонный сок – 2 ст. л. или по вкусу, дижонская горчица – 1 ч. л., оливковое масло – 2 ст. л., масло авокадо – 1/2 чашки, натертый сыр пармезан – 2 ст. л., соль, перец – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления "Цезаря на гриле"

Смешанные с чуточкой оливкового масла подсоленные и поперченные помидоры и перец нужно положить на противень, который застелен срезанной стороной вверх пергаментной бумагой, и отправить в разогретую до 200 градусов духовку. Пропечь до темного цвета – минут 40.

Пока они готовятся надо измельчить чеснок и анчоусы до состояния пюре и выложить в посудину. Туда же – желтки, лимонный сок и горчицу. Отдельно смешанные оливковое масло и масло авокадо влить к чесноку с анчоусами, не спеша и взбивая. Всыпать натертый пармезан, подсолить, поперчить и добавить капельку лимонного сока, чтобы соус не был чересчур густым.

Куриные грудки разрезать пополам, смазать маслом, посолить и поперчить. Разогреть посильнее гриль и обжарить мясо до готовности – минуты по 3 с каждой стороны – и порезать небольшими кусочками.

Подсоленые и смазанные оливковым маслом половинки салата уложить на гриль срезанной стороной вниз и прожарить до подпалин – не больше 2 минут, перевернуть и жарить до вялости – с 1 минуту. Затем положить их на тарелку, на них разбросать курицу и помидоры, добавить заправку и украсить пластинками из пармезана. 

"Цезарь" готов! Приятного аппетита в Новый год!

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