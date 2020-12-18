"Новогодняя экзотика": рецепт слоеного салата с киви к праздничному столу

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Сочетание фруктов с куриным филе придаст блюду необычный вкус

"Новогодняя экзотика" – еще один вариант вкусного салата к праздничному столу. Приготовление этого аппетитного блюда займет буквально 30 минут, а подача и необычное сочетание ингредиентов несомненно удивят собравшихся гостей. Кроме того, для этой закуски понадобится всего шесть продуктов.

Ингредиенты для салата на Новый год: куриное филе – 300 г, твердый сыр – 100 г, яйца – 3 шт., морковь – 2 шт., киви – 2 шт., майонез.

Рецепт приготовления праздничного блюда с курицей и сыром:

Перед формированием слоеного салата "Новогодняя экзотика" необходимо отварить мясо, яйца и морковь. Для более изысканной подачи в центр блюда можно поставить стакан и выкладывать ингредиенты вокруг него.

Нарезанное на мелкие кубики куриное филе смешиваем с майонезом и формируем равномерный первый слой. Тертую морковь тоже смешиваем с заправкой и выкладываем вторым слоем.

Так же смешиваем с майонезом измельченные яйца и сыр – они станут третьим и четвертым слоями праздничного блюда. Киви нарезаем тонкими ломтиками и покрываем весь салат. Убираем стакан и ставим новогоднюю закуску на 2-3 часа в холодильник.

Красивый и вкусный салат с киви готов. Приятного аппетита!

Также "Утро.ру" ранее публиковало рецепт нежного салата с креветками.

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