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"Новогодняя экзотика" – еще один вариант вкусного салата к праздничному столу. Приготовление этого аппетитного блюда займет буквально 30 минут, а подача и необычное сочетание ингредиентов несомненно удивят собравшихся гостей. Кроме того, для этой закуски понадобится всего шесть продуктов.
Ингредиенты для салата на Новый год: куриное филе – 300 г, твердый сыр – 100 г, яйца – 3 шт., морковь – 2 шт., киви – 2 шт., майонез.
Рецепт приготовления праздничного блюда с курицей и сыром:
Перед формированием слоеного салата "Новогодняя экзотика" необходимо отварить мясо, яйца и морковь. Для более изысканной подачи в центр блюда можно поставить стакан и выкладывать ингредиенты вокруг него.
Нарезанное на мелкие кубики куриное филе смешиваем с майонезом и формируем равномерный первый слой. Тертую морковь тоже смешиваем с заправкой и выкладываем вторым слоем.
Так же смешиваем с майонезом измельченные яйца и сыр – они станут третьим и четвертым слоями праздничного блюда. Киви нарезаем тонкими ломтиками и покрываем весь салат. Убираем стакан и ставим новогоднюю закуску на 2-3 часа в холодильник.
Красивый и вкусный салат с киви готов. Приятного аппетита!
Также "Утро.ру" ранее публиковало рецепт нежного салата с креветками.
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