Нежно и вкусно: рецепт салата с креветками "Первый сугроб" на Новый год

продолжениеГотовимся к празднику: чем украсить дом к Новому году 2021
Оригинальная закуска дополнит праздничный стол

Это угощение поможет разнообразить меню на Новый год. Нежное и вкусное оно точно понравится и запомнится всем. К тому же у него самое зимнее название.

Для приготовления салата с креветками "Первый сугроб" не нужно много времени и усилий. Главное – хорошее настроение и предвкушение волшебного праздника.

Ингредиенты: 250 г креветок, 110 г риса, 100 г твердого сыра, банка консервированной кукурузы (200 г), маленький пучок зеленого салата, соль и майонез – по вкусу, по веточке укропа и петрушки.

Приготовление салата с креветками "Первый сугроб" к Новому году

Вначале надо сварить рис. Очистив от панциря и кишечной вены креветки опустить их в кипящую воду и довести до готовности. После этого оба ингредиента уложить в салатник, оставив небольшую горстку риса на украшение.

Туда же высыпать промытый, обсушенный и мелко нарезанный зеленый салат. Слив жидкость из банки, кукурузу добавить к остальным продуктам. Сыр натереть крупными стружками и  отправить в салатник.

Если потребуется, можно подсолить. Добавить майонез и тщательно перемешать все. Украсить рисом и зеленью на свое усмотрение.

Салат с креветками "Первый сугроб" готов! Приятного аппетита в Новый год!

Ранее сообщалось, как приготовить салат "Царский сюрприз" – с креветками и яйцом – к Новому году.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей