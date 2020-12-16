Эффектно: рецепт канапе с черносливом и сырными шариками для новогоднего стола

продолжениеЧто ждет россиян в Турции на Новый год
Закуска на шпажках украсит праздничный стол

Чернослив, как правило, чаще используют при приготовлении сладкого. Однако эти сушеные плоды вполне подходят для горячих блюд, салатов и бутербродов.

Одну такую закуску – канапе с черносливом и сырными шариками – можно подать  и в Новый год. Угощение на шпажках украсит праздничный стол и придется по вкусу всем, тем более, что делается просто и быстро.

Ингредиенты: 100 г твердого сыра, 80 г чернослива, сваренное вкрутую яйцо, 1 ст. л. майонеза, зубчик чеснока; соль и зелень – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления канапе с черносливом и сырными шариками

Сначала опускаем чернослив в глубокую тарелку с кипятком. Оставляем на две минутки, затем воду сливаем.

Натираем на средней терке сыр и яйцо. Смешиваем их. Добавляем пропущенный через давилку чеснок. Кладем майонез.

Перемешав, слегка, если нужно, подсаливаем. Скатываем из полученной массы одинаковые по размеру шарики.

Нанизываем кругляши на шпажку. За ними – кусочек зелени, последним цепляем чернослив. Укладываем на блюдо. Ставим в холодное место – для лучшего застывания шариков.

Канапе с черносливом и сырными шариками готовы.

Можно приготовить такую закуску и без шпажек. Для этого надо разрезать чернослив в виде книжечки и уложить на "странички" кругляши из сырной массы.

И глаз радует, и вкусно. Приятного аппетита в Новый год!

Ранее "Утро.ру" рассказало, что чернослив можно использовать в колбасных мешочках "Сюрприз", а также в закуске из селедки с орехами.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей