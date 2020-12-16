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Чернослив, как правило, чаще используют при приготовлении сладкого. Однако эти сушеные плоды вполне подходят для горячих блюд, салатов и бутербродов.
Одну такую закуску – канапе с черносливом и сырными шариками – можно подать и в Новый год. Угощение на шпажках украсит праздничный стол и придется по вкусу всем, тем более, что делается просто и быстро.
Ингредиенты: 100 г твердого сыра, 80 г чернослива, сваренное вкрутую яйцо, 1 ст. л. майонеза, зубчик чеснока; соль и зелень – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления канапе с черносливом и сырными шариками
Сначала опускаем чернослив в глубокую тарелку с кипятком. Оставляем на две минутки, затем воду сливаем.
Натираем на средней терке сыр и яйцо. Смешиваем их. Добавляем пропущенный через давилку чеснок. Кладем майонез.
Перемешав, слегка, если нужно, подсаливаем. Скатываем из полученной массы одинаковые по размеру шарики.
Нанизываем кругляши на шпажку. За ними – кусочек зелени, последним цепляем чернослив. Укладываем на блюдо. Ставим в холодное место – для лучшего застывания шариков.
Канапе с черносливом и сырными шариками готовы.
Можно приготовить такую закуску и без шпажек. Для этого надо разрезать чернослив в виде книжечки и уложить на "странички" кругляши из сырной массы.
И глаз радует, и вкусно. Приятного аппетита в Новый год!
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