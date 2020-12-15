Это блюдо вызовет неподдельный интерес у всех участников праздничного застолья

Новый год – это не только вкусности, но и развлечения. Поэтому колбасные мешочки "Сюрприз" окажутся весьма кстати. Готовить их проще простого. К тому же они вкусны, питательны и точно поднимут настроение.

Для приготовления такой закуски не нужно много времени. Главное – пофантазировать и знать, сколько человек будет за праздничным столом.

Ингредиенты: колбасная нарезка ( желательно, чтобы диаметр кусочков был не меньше 8 см), творожный сыр (или брынза, фета), соленый огурчик, копченый сыр чечил, маслины, веточки петрушки и укропа, шпротинка, чернослив, грецкий орех, мандаринка, изюм.

Количество каждого продукта зависит от числа гостей и того, сколько одинаковых начинок вы хотите сделать. Также продумайте, какой смысл вы вкладываете в тот или иной завернутый продукт, ведь все они "предскажут" будущее в эту волшебную ночь.

Способ приготовления закуски "Сюрприз" на Новый год 2021

Кружочки колбасы раскладываем на большом плоском блюде или разделочной доске. В середину каждого добавляем половину чайной ложки творожного сыра.

На один сверху кладем кубик огурчика, на другой – маслинку. В третий "прячем" небольшой кусочек шпротинки, в четвертый – щепотку мелко нарезанных и перемешанных петрушки и укропа. На пятый ложится чернослив, на шестой – орех. Седьмой кружочек украшаем долькой мандарина, восьмой – изюминами.

После того как "мешочков" окажется достаточно для всех участников застолья, сворачиваем колбаску, чтобы краешки напоминали волны. Сыр чечил разбираем на тоненькие полоски, которыми связываем каждый "Сюрприз" на узелок и бантик.

Закуска готова! Когда все соберутся на торжество и возьмут по одному колбасному мешочку, каждый узнает, что его жидет в наступающем 2021 году. К примеру, начинка из зелени укажет на хороший дачный урожай, изюминка предупредит о приятном неожиданном событии, долька мандаринки подготовит к отъезду в теплые края, орех порадует повышением доходов и т.д.

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