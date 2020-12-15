Быстро и вкусно: "Наполеон" со свежими ягодами на Новый год

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Хозяин 2021-го обожает ягоды. И выпечка с ними придется как нельзя кстати на праздничном столе. Ни большого времени, ни особых усилий при этом не понадобится.

"Наполеон" со свежими ягодами и получится быстро, и съестся в мгновение ока.

Ингредиенты: тонкий лаваш – от 10 до 12 листов (2 упаковки), голубика – 1 упаковка, молоко – 2 стакана, сырые яичные желтки – 3 шт., сахар-песок – 3 ст. л., мука 3 ст. л., сливочное масло – 150 г, соль – щепотка, ванильный сахар – 1 пакетик.

Пошаговый рецепт приготовления "Наполеона" со свежими ягодами

Из лаваша нарезаем прямоугольники. Полученные листы выкладываем на противень и подсушиваем в разогретой духовке до ломкости.

Добавляем к желткам сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем добела. Полученную смесь добавляем в горячее, но не кипяченое, молоко, находящееся на медленном огне. Тщательно вымешиваем, чтобы не было комков.

Потихоньку засыпаем муку, постоянно размешивая – для образования однородной и тягучей консистенции. Снимаем с плиты и оставляем остывать.

Когда масса достигла комнатной температуры, добавляем масло. Взбиваем.

Этим кремом густо смазываем каждый лист лаваша. Соединяем их между собой. Поверху и по бокам сыпем крошку из обрезков, сделанных вначале. Ягоды выкладываем на самый верх. Ставим  в холодное место для пропитки.

"Наполеон" со свежими ягодами готов! Приятного аппетита в Новый год!

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