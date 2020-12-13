Мясо гармошкой в духовке: рецепт горячего к новогоднему столу

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Сочное и ароматное блюда порадует гостей

Впереди Новый год. Многие уже начали ломать голову над тем, чем же порадовать гостей в праздничную ночь. И если с салатами трудностей, как правило, не возникает, то с выбором горячего сложнее. Гармошка из свинины в духовке – это универсальное блюдо, которое понравится всем. 

Ингредиенты: 1 кг. свинины (лучше брать шею или вырезку), 2 куриных грудки, сало – 200 гр., по 1 столовой ложке аджики и кетчупа, растительное масло – 2 столовых ложки, соль и специи по вкусу. 

Приготовление 

Для начала мясо нужно тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. В свинине следует сделать глубокие поперечные надрезы. Кусочки должны получиться толщиной примерно 1,5 сантиметра. 

Затем необходимо смешать кетчуп, аджику и масло в отдельной емкости. Мясо посолить и поперчить. После этого маринад следует равномерно распределить во всему мясу. Далее мясо нужно переложить в тарелку, накрыть его пищевой пленкой и оставить мариноваться на 5-6 часов. 

Курицу нужно нарезать тонкими ломтиками, которые потом необходимо отбить и приправить специями с двух сторон. Сало без шкурки следует также нарезать тонкими слайсами. 

Когда мясо замариновалось, можно приступать к сборке "гармошки". В каждый разрез нужно вставать сало и куриную грудку. 

Затем свинину нужно перевязать кулинарной нитью или шпагатом, завернуть в несколько слоев фольги и отправить в духовку. Выпекать необходимо при 200 градусах в течение 55-60 минут. 

Затем фольгу надо раскрыть и оставить блюдо еще нас 15-20 минут, чтобы образовалась золотистая корочка. 

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