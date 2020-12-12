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Селедка под шубой давно стала одним из главных атрибутов новогоднего стола россиян. Без нее уже многие не представляют себе празднование Нового года. Однако излюбленный салат можно приготовить по-новому вкусному рецепту. Рассказываем, как можно сделать особенный вариант блюда.
Ингредиенты:
Пошаговый способ приготовления:
Свеклу, картофель, яйца и морковь отварить до готовности. После дать им остыть.
В это время можно почистить яблоко. После того, как все охладится, яблоко, овощи, сыр и яйца нужно по-отдельности натереть на крупной терке.
Затем можно нарезать лук – желательно, небольшими кубиками.
Салат формируем следующим образом: в салатник выкладываем половину картофеля, смазываем тонким слоем майонеза. Затем идет филе сельди и измельченный лук, снова смазываем майонезом.
Следующим слоем идет оставшийся картофель, промазываем майонезом. Теперь следует выложить яблоко, и опять покрыть соусом.
Поверх яблока выкладываем морковку, добавляем майонез. Яйца смешиваем с сыром и майонезом, а полученную массу укладываем сверху.
Завершающий слой – свекольный. Выкладываем натертую свеклу поверх салата и также покрываем майонезом. Готовый салат ставим на несколько часов в холодильник. В конце можно украсить укропом или красной икрой.
Приятного аппетита!
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