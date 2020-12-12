Селедка под шубой по-особенному: приятно удивляем гостей вкусным рецептом

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Классическое новогоднее блюдо можно приготовить в новом варианте

Селедка под шубой давно стала одним из главных атрибутов новогоднего стола россиян. Без нее уже многие не представляют себе празднование Нового года. Однако излюбленный салат можно приготовить по-новому вкусному рецепту. Рассказываем, как можно сделать особенный вариант блюда.

Ингредиенты:

  • Крупная сельдь – 2 штуки
  • Картофель – 400 грамм
  • Свекла – 400 грамм
  • Морковь – 200 грамм
  • Сыр голландский – 150 грамм
  • Лук репчатый – 1 средняя луковица
  • Яйца куриные – 5 штук
  • Яблоко кислое – 1 штука (крупное)
  • Майонез – примерно 600 граммов


Пошаговый способ приготовления:

Свеклу, картофель, яйца и морковь отварить до готовности. После дать им остыть. 

В это время можно почистить яблоко. После того, как все охладится, яблоко, овощи, сыр и яйца нужно по-отдельности натереть на крупной терке. 

Затем можно нарезать лук – желательно, небольшими кубиками. 

Салат формируем следующим образом: в салатник выкладываем половину картофеля, смазываем тонким слоем майонеза. Затем идет филе сельди и измельченный лук, снова смазываем майонезом. 

Следующим слоем идет оставшийся картофель, промазываем майонезом. Теперь следует выложить яблоко, и опять покрыть соусом. 

Поверх яблока выкладываем морковку, добавляем майонез. Яйца смешиваем с сыром и майонезом, а полученную массу укладываем сверху. 

Завершающий слой – свекольный. Выкладываем натертую свеклу поверх салата и также покрываем майонезом. Готовый салат ставим на несколько часов в холодильник. В конце можно украсить укропом или красной икрой. 

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом салата королей. 

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