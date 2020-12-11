Слоеное угощение приятно удивит гостей

До Нового года остались считанные недели. Сейчас самое время определиться с меню праздничного стола. Отличный вариант для холодной закуски – это крабовый салат с ананасами. Готовить блюдо легко, при этом выглядит оно весьма эффектно.



Ингредиенты для закуски

Крабовые палочки – 100 г, консервированный ананас – 80 г, сырная стружка – 70 г, лук репчатый – 50 г, яйца куриные – 3 шт., майонез – 3 ст. ложки.

Пошаговый рецепт приготовления салата

Для начала нужно отварить и остудить яйца. Пока они остывают, занимаемся подготовкой ингредиентов. Луковицу нужно нарезать на маленькие кусочки, а сыр натереть на мелкой терке.

На такой же терке измельчаем крабовое мясо. Переходим к сладкому ингредиенту. Ананасы нужно достать из банки, жидкость слить. Консервированные фрукты следует нарезать на небольшие кубики по полсантиметра.

Возвращаемся к яйцам. На все той же мелкой терке нужно отдельно натереть белки и желтки.

Ради красивой подачи салат можно сделать отдельно под каждого гостя. При помощи кулинарной формы соорудим на каждой тарелке аппетитную башню.

Основу делаем из белков. Следом пойдут ананасы, потом крабовое мясо и немного майонеза. Теперь черед за луком, а после него за сырной стружкой. Сверху опять смазываем майонезом. Последний слой будет из яркого желтка, который можно украсить зеленью.

При сооружении башни нужно уплотнять слои, чтобы, когда кулинарная форма будет убрана, аппетитная конструкция не развалилась.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом "Морского салата" с кальмарами.