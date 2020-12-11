Царское блюдо: необычный рецепт оливье к Новому году

продолжениеОзвучены самые популярные подарки на новый год
Изысканное угощение удивит и порадует

Даже постоянный в Новый год салат можно приготовить так, что он многим покажется новым. Всего два ингредиента, фантазия при оформлении – и "оливье по-новому", а точнее настоящее царское блюдо, украсит праздничный стол и насытит всех.

Ингредиенты: яйцо – 4 шт., соленые или маринованные огурцы – 3 шт., картофель – 4 шт., свекла – 1 шт., морковь – 2 г, колбаса – 200 г, зеленый горошек – банка, майонез – 70 г, сметана – 70 г, рассол – 50 миллилитров.

Приготовление салата "оливье по-новому"

Вначале следует отварить свеклу, морковь и картофель. Сваренные вкрутую и полежавшие в холодной воде яйца очистить.

Колбасу, соленые огурцы, овощи и яйца нарезать небольшими кубиками, выложить в одну большую посудину. Добавить большую часть зеленого горошка (остальной пойдет на украшение), майонез, рассол, тщательно перемешать и при необходимости посолить.

Полученную смесь аккуратно разместить на тарелке, подровнять края – сделать круг или квадрат. Наверх посыпать натертую на мелкой терке свеклу.

Смазать все майонезом. Вырезать из моркови тонкую полоску и выложить на середину салата в виде розочки. В середину этого "цветка" бросить одну горошинку, остальные разложить по краю салата. К "розочке" добавить пару "листиков", тонко вырезанных из огурца.

Царское блюдо "ольвье по-новому" готово. Приятного аппетита в Новый год!

Ранее "Утро.ру" опубликовало проверенный рецепт классического салата на Новый год

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей