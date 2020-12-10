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Впереди пора новогодних праздников. О том, что поставить на стол в праздничную ночь, лучше подумать заранее. Например, можно приготовить любимую многими закуску из жаренных кабачков с помидорами и сырами. Приготовление блюда займет мало времени, но при этом придется по вкусу даже самым искушенным гостям.
Ингредиенты: кабачок – 1-2 шт., помидоры – 2 шт., твердый сыр – 100 гр., 1 зубчик чеснока, майонез, растительное масло, соль, перец по вкусу, укроп.
Приготовление закуски к Новому году Быка
Для начала кабачки и помидоры следует помыть. Лучше всего брать молодые кабачки. Их следует нарезать кружочками, посолить и поперчить.
На сковороде необходимо разогреть растительное масло, подготовить тарелку с салфетками, куда будут выкладываться пожаренные овощи.
Жарить кабачки надо по 4-5 минут с каждой стороны. Необходимо, чтобы образовалась золотистая корочка.
После этого следует заняться приготовлением начинки для будущей закуски.
Сыр нужно измельчить на крупной терке, помидоры и укроп мелко нарезать, пропустить чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты в одной емкости, заправьте их майонезом. Можно добавить немного соли и перца.
После этого начинку следует разложить поверх кабачков. Закуску нужно отправить на 1 час в холодильник. Перед подачей на стол блюдо можно украсить веточкой укропа.
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