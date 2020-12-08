Торт с клюквой: рецепт нежного десерта на Новый год

продолжениеКак накрыть Новогодний стол с пользой для здоровья во время коронавируса: рекомендации диетолога
Аппетитное угощение станет отличным украшением праздничного стола

Главное торжество года уже не за горами. Сейчас самое время подготовить меню для новогоднего стола. Нежный клюквенный торт с кислинкой порадует домочадцев и гостей.

Ингредиенты

Тесто

Сгущенное молоко – 500 г, яйца – 3 шт., мука – 190 г, разрыхлитель – 12 г., растопленное сливочное масло – 85 г.

Крем

Сметана (лучше взять пожирнее) – 600 г, сливки 33% – 250 мл, сахарный песок – 190 г.

Начинка из клюквы

Клюква – 250 г, сахарный песок – 70 г, крахмал – 10 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом нужно сделать джем из клюквы. Для этого в сотейнике смешиваем ягоду, крахмал и сахарный песок. Ставим на медленный огонь – чтобы растопить песок. После этого нужно слегка взбить блендером смесь и подержать на огне еще минуты три. Джем готов, даем ему остыть.

Переходим к коржам. Сначала нужно взбить сгущенное молоко вместе с яйцами. Затем просеять муку с разрыхлителем. Сдабриваем смесь щепоткой соли. Теперь взбить все до однородности. Осталось влить в емкость масло и хорошенько вымесить тесто.

Из теста раскатываем тонкие коржи – диаметром примерно 20 см. Тесто получается очень нежное, поэтому выпекать коржи нужно при температуре 180 градусов не более 5 минут, иначе они пересохнут.

Теперь займемся кремом. Все компоненты должны быть хорошенько охлажденными. Нужно взбить сметану с сахарным песком и сливками до пышной консистенции.

Для сбора нашей сладкой башни лучше использовать кулинарное кольцо. Чередуем как обычно: корж, крем, джем – и так по кругу.

Для ориентира: крема на слой будет уходить порядка двух столовых ложек, джема – около двух чайных ложек.

Последний слой должен быть из крема. Затем угощение прячем в холодильник на ночь. Перед подачей торт можно украсить ягодами клюквы и сахарной пудры.

Ранее "Утро.ру" делилось новогодним рецептом запеченной утки с яблоками.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей