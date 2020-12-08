Аппетитное угощение станет отличным украшением праздничного стола

Главное торжество года уже не за горами. Сейчас самое время подготовить меню для новогоднего стола. Нежный клюквенный торт с кислинкой порадует домочадцев и гостей.



Ингредиенты

Тесто

Сгущенное молоко – 500 г, яйца – 3 шт., мука – 190 г, разрыхлитель – 12 г., растопленное сливочное масло – 85 г.

Крем

Сметана (лучше взять пожирнее) – 600 г, сливки 33% – 250 мл, сахарный песок – 190 г.

Начинка из клюквы

Клюква – 250 г, сахарный песок – 70 г, крахмал – 10 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом нужно сделать джем из клюквы. Для этого в сотейнике смешиваем ягоду, крахмал и сахарный песок. Ставим на медленный огонь – чтобы растопить песок. После этого нужно слегка взбить блендером смесь и подержать на огне еще минуты три. Джем готов, даем ему остыть.

Переходим к коржам. Сначала нужно взбить сгущенное молоко вместе с яйцами. Затем просеять муку с разрыхлителем. Сдабриваем смесь щепоткой соли. Теперь взбить все до однородности. Осталось влить в емкость масло и хорошенько вымесить тесто.

Из теста раскатываем тонкие коржи – диаметром примерно 20 см. Тесто получается очень нежное, поэтому выпекать коржи нужно при температуре 180 градусов не более 5 минут, иначе они пересохнут.

Теперь займемся кремом. Все компоненты должны быть хорошенько охлажденными. Нужно взбить сметану с сахарным песком и сливками до пышной консистенции.

Для сбора нашей сладкой башни лучше использовать кулинарное кольцо. Чередуем как обычно: корж, крем, джем – и так по кругу.

Для ориентира: крема на слой будет уходить порядка двух столовых ложек, джема – около двух чайных ложек.

Последний слой должен быть из крема. Затем угощение прячем в холодильник на ночь. Перед подачей торт можно украсить ягодами клюквы и сахарной пудры.

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