Блюдо отлично дополнит праздничный стол

Период новогодних праздников – время, наполненное приятными хлопотами. Необходимо успеть все: купить подарки, придумать, чем порадовать домочадцев и гостей в новогоднюю ночь. Выигрышным вариантом станет салат мимоза с тунцом. Классический салат, который весьма прост в приготовлении, является любимым у многих россиян.

Ингредиенты: картофель – 2 шт., морковь – 2 шт,. лук репчатый – 1 шт., яйца – 5-6 шт., консервированный тунец – 2 банки, майонез, уксус, сахар и зелень.

Приготовление салата:

Для начала следует поставить варить яйца, картофель и морковь. После нужно дать им остыть и почистить.

Далее нужно замариновать лук. Для этого его необходимо тонко нарезать полукольцами, обдать кипятком, после слить воду и залить холодной кипяченой водой с добавлением 2 столовых ложек уксуса и 1-2 чайных ложек сахара. Оставить мариноваться на полчаса.

Картофель, лук, белки и желтки необходимо натереть на мелкой терке.

Тунец следует размять вилкой. После можно приступать к сборке салата.

Первым слоем следует положить тунец, далее – белок, морковь, маринованный лук и картофель. Каждый слой нужно смазать майонезом. На завершающем этапе нужно выложить желтки. Можно украсить салат зеленью, например, укропом или веточкой розмарина.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом запеченной утки с яблоками на Новый год 2021.