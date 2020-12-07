Мимоза с тунцом: проверенный рецепт классического салата на Новый год

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Период новогодних праздников – время, наполненное приятными хлопотами. Необходимо успеть все: купить подарки, придумать, чем порадовать домочадцев и гостей в новогоднюю ночь. Выигрышным вариантом станет салат мимоза с тунцом. Классический салат, который весьма прост в приготовлении, является любимым у многих россиян. 

Ингредиенты: картофель – 2 шт., морковь – 2 шт,. лук репчатый – 1 шт., яйца – 5-6 шт., консервированный тунец – 2 банки, майонез, уксус, сахар и зелень. 

Приготовление салата: 

Для начала следует поставить варить яйца, картофель и морковь. После нужно дать им остыть и почистить. 

Далее нужно замариновать лук. Для этого его необходимо тонко нарезать полукольцами, обдать кипятком, после слить воду и залить холодной кипяченой водой с добавлением 2 столовых ложек уксуса и 1-2 чайных ложек сахара. Оставить мариноваться на полчаса. 

Картофель, лук, белки и желтки необходимо натереть на мелкой терке. 

Тунец следует размять вилкой. После можно приступать к сборке салата. 

Первым слоем следует положить тунец, далее – белок, морковь, маринованный лук и картофель. Каждый слой нужно смазать майонезом. На завершающем этапе нужно выложить желтки. Можно украсить салат зеленью, например, укропом или веточкой розмарина. 

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