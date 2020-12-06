Необычный салат из свеклы с сыром: рецепт новогодней закуски

продолжениеЧто приготовить на Новый год: рецепт запеченной утки с яблоками
Приготовление праздничного блюда займет около получаса

Впереди пора праздников и шумных застолий. Но не всегда у хозяек есть время, чтобы готовить любимые Оливье или селедку под шубой. Вместо этого на праздничный стол можно поставить салат из свеклы с сыром и яйцами, который очень быстро и легко готовится. 

Ингредиенты: 1 средняя свекла, сыр – 200 гр., 2 яйца, чеснок – 2 зубчика, зеленый лук – 2-3 пера, майонез, соль и перец – по вкусу. 

Приготовление вкусного салата на Новый год

Для начала следует приготовить свеклу. Ее нужно запечь в духовке. Для этого овощ необходимо тщательно вымыть, завернуть в фольгу и отправить в духовку на час.

За это время можно сварить яйца. Варить их нужно 10 минут после закипания, а после кладем в холодную воду.

Затем необходимо натереть сыр на крупной терке, очистить чеснок и пропустить его через пресс. 

Яйца следует также очистить от скорлупы и нарезать кубиком. 

Запеченную свеклу нужно натереть на крупной терке. Лук нарезать наискосок.

После в отдельной емкости следует соединить все ингредиенты, добавить специи и майонез. Тщательно перемешать и украсить зеленым луком. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мясного салата к новогоднему столу. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей