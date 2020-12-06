"Салат королей" с мясом: легкий рецепт к новогоднему столу

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Немного усилий – и необычное сытное блюдо готово

На фоне вспышки коронавируса большая часть россиян планирует отмечать Новый год 2021 дома. Самое время продумать меню для новогоднего стола. Популярными у хозяек остаются салаты – вариантов существует масса. "Утро.ру" предлагает попробовать "Салат королей" с говядиной. Готовится быстро, получается сытным – гости оценят!

Ингредиенты:

500 граммов говядины, 1 крупная свекла, 3 соленых огурца, 2 небольшие луковицы (лучше взять красный сладкий лук), банка горошка, майонез для заправки, столовая ложка уксуса, щепотка сахара.

Приготовление салата с мясом:

Говядину и свеклу отварить и остудить.

Лук нарезать полукольцами. Выложить его в небольшую миску, присыпать сахаром, добавить немного воды и уксуса и дать постоять 10 минут.

Мясо, свеклу и огурцы нарезать соломкой и выложить в салатник.

Туда же добавить отжатый лук, консервированный горошек, посолить и поперчить.

Заправить салат майонезом и перемешать. Перед подачей можно украсить зеленью. Майонез можно использовать домашний – от этого салат станет только вкуснее.

А что на горячее? Предлагаем запечь курочку в пикантном маринаде. Быстро, недорого и вкусно. Приятного аппетита!

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